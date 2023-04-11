Байден отменил режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Байден подписал закон об отмене чрезвычайного положения в понедельник, 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Администрация Байдена намеревалась продлить режим ЧС еще на месяц. Конгрессмены выступили против и приняли законопроект о немедленном прекращении чрезвычайного положения.

США ввели режим ЧС из-за коронавируса 31 января 2020 года.

Племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший собрался в президенты США. Политик выступает против вакцинации от коронавируса, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:КоронавирусСШАДжо Байден

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