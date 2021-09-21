Байден пообещал выделить на борьбу с голодом ещё 10 млрд долларов

Власти Соединенных Штатов выделяют дополнительные 10 миллиардов долларов на борьбу с голодом как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«США берут на себя обязательство направить 10 миллиардов долларов на преодоление голода и инвестиции в продовольственные системы, как дома, так и за границей», - заявил глава Белого дома.

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А ранее во вторник, 21 сентября, президент США Джо Байден и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

На полях проходящей в Нью-Йорке 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН они подтвердили «тесное партнерство» Соединенных Штатов и организации.

Кроме того, американский лидер и генсек ООН отметили важность совместной работы, в том числе, с другими государствами, по борьбе с пандемией COVID-19. Также Байден и Гутерриш затронули темы возможности противодействия климатическим изменения и предотвращения конфликтов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеДжо БайденСША
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