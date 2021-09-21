Байден пообещал выделить на борьбу с голодом ещё 10 млрд долларов

Власти Соединенных Штатов выделяют дополнительные 10 миллиардов долларов на борьбу с голодом как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«США берут на себя обязательство направить 10 миллиардов долларов на преодоление голода и инвестиции в продовольственные системы, как дома, так и за границей», - заявил глава Белого дома.