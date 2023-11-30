Байден похвастался способностью взорвать весь мир

Глава Белого дома обратил внимание на прибор в руках одного из рабочих. Байден заметил, что сопровождающий его морской пехотинец носит «нечто похожее».

«У него там код, чтобы взорвать мир», - сказал американский лидер и засмеялся.

Позже он уточнил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты сочли шутку президента неудачной.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что из-за политики Байдена Соединенные Штаты находятся в серьезной беде и «катятся в ад», сообщает «Радиоточка НСН».

