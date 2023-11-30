Байден похвастался способностью взорвать весь мир
Президент США Джо Байден на встрече с рабочими заявил, что способен «взорвать весь мир». Трансляцию мероприятия вела газета New York Post.
Глава Белого дома обратил внимание на прибор в руках одного из рабочих. Байден заметил, что сопровождающий его морской пехотинец носит «нечто похожее».
«У него там код, чтобы взорвать мир», - сказал американский лидер и засмеялся.
Позже он уточнил, что имел в виду ядерное оружие. Журналисты сочли шутку президента неудачной.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что из-за политики Байдена Соединенные Штаты находятся в серьезной беде и «катятся в ад», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru