Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана

Американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом.

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России

Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.

Ранее в Минэнерго США заявили, что для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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