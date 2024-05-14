Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана
14 мая 202403:34
Американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом.
Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.
Ранее в Минэнерго США заявили, что для замены импорта урана из России потребуется 3-4 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru