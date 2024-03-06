Байден поддержал законопроект о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден поддерживает законопроект о запрете социальной сети TikTok в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.

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Представитель американской администрации заявила, что Байден подпишет проект, если его доработают в Конгрессе. В случае одобрения документа в США запретят TikTok, если соцсеть сохранит связь с китайской технологической компанией ByteDance.

«Мы хотим, чтобы приложение не принадлежало тем, кто может причинить нам вред», - сказала Жан-Пьер.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия намерена начать расследование против TikTok в связи с возможными рисками соцсети для несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиДжо БайденСША

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