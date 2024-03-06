Байден поддержал законопроект о запрете TikTok в США
Президент США Джо Байден поддерживает законопроект о запрете социальной сети TikTok в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
Представитель американской администрации заявила, что Байден подпишет проект, если его доработают в Конгрессе. В случае одобрения документа в США запретят TikTok, если соцсеть сохранит связь с китайской технологической компанией ByteDance.
«Мы хотим, чтобы приложение не принадлежало тем, кто может причинить нам вред», - сказала Жан-Пьер.
По информации Bloomberg, Еврокомиссия намерена начать расследование против TikTok в связи с возможными рисками соцсети для несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
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