Байден поблагодарил Прагу за поддержку Украины «народом Чехословакии»

«Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии в защите народа Украины», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Чехословакия существовала с 1918 по 1993 год. Республика распалась на независимые Чехию и Словакию.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден по ошибке назвал себя человеком прошлого века, однако быстро исправился и добавил, что имел в виду XXI столетие, отмечает «Радиоточка НСН».

