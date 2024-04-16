Байден поблагодарил Прагу за поддержку Украины «народом Чехословакии»
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой выразил «народу Чехословакии» благодарность за поддержку Украины.
«Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии в защите народа Украины», - приводит слова американского лидера ТАСС.
Чехословакия существовала с 1918 по 1993 год. Республика распалась на независимые Чехию и Словакию.
Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден по ошибке назвал себя человеком прошлого века, однако быстро исправился и добавил, что имел в виду XXI столетие, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru