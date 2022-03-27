Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь
27 марта 202202:04
Американский президент Джо Байден оговорился и назвал украинский город Мариуполь «Метрополем», следует из трансляции его выступления Белым домом.
«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь», — сказал глава государства.
Лидеру США понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название города.
Также Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником».
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27 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru