Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь

Американский президент Джо Байден оговорился и назвал украинский город Мариуполь «Метрополем», следует из трансляции его выступления Белым домом.

Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь… Извините… Не в Мариуполь», — сказал глава государства.

Лидеру США понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название города.

Также Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «мясником».

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ТЕГИ:УкраинаМариупольДжо Байден
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