Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео

Эта оговорка не осталась незамеченной благодаря пользователям Twitter, видео стало вирусным в соцсети. Въедливые юзеры нашли и другой ляп в речи Байдена. Он также запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — спутанно проговорил американский лидер.

Ранее Байден уснул на переговорах с премьером Израиля.

