Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в штате Иллинойс перепутал женщину с мужчиной. Выступая с приветственной речью, он назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером мэром».

Эта оговорка не осталась незамеченной благодаря пользователям Twitter, видео стало вирусным в соцсети. Въедливые юзеры нашли и другой ляп в речи Байдена. Он также запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — спутанно проговорил американский лидер.

Ранее Байден уснул на переговорах с премьером Израиля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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