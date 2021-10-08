Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в штате Иллинойс перепутал женщину с мужчиной. Выступая с приветственной речью, он назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером мэром».
Wait… did @JoeBiden just call Lori Lightfoot Mr. Mayor?— Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021
What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz
Эта оговорка не осталась незамеченной благодаря пользователям Twitter, видео стало вирусным в соцсети. Въедливые юзеры нашли и другой ляп в речи Байдена. Он также запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.
«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — спутанно проговорил американский лидер.
Ранее Байден уснул на переговорах с премьером Израиля.
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