Байден передал Минфину и Госдепу полномочия по поддержке Украины
Американский лидер Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Киева, главе Минфина и госсекретарю, сообщает Ura.ru.
Данное решение отражено в официальном документе администрации США.
Министру финансов Джанет Йеллен и главе Госдепа США Энтони Блинкену переданы «возложенные на президента» полномочия несколькими пунктами этого закона, касающиеся возможности конфискации замороженных активов России в пользу Украины.
Ранее Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru