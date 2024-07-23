Байден передал Минфину и Госдепу полномочия по поддержке Украины

Американский лидер Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Киева, главе Минфина и госсекретарю, сообщает Ura.ru.

Боррель заявил, что первый транш Киеву из доходов от активов РФ будет в августе

Данное решение отражено в официальном документе администрации США.

Министру финансов Джанет Йеллен и главе Госдепа США Энтони Блинкену переданы «возложенные на президента» полномочия несколькими пунктами этого закона, касающиеся возможности конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

Ранее Эр-Рияд пригрозил продажей бондов G7 при конфискации активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры