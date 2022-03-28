Байден ответил, что не призывал к смене власти в России
Глава белого дома Джо Байден сообщил, что не призывал к смене власти в России, сообщает RT.
«Нет», — ответил президент на соответствующий вопрос.
Напомним, в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины, Байден сообщил, что Путин «не может оставаться у власти». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.
Высказывания президента США Джо Байдена о лидере России Владимире Путине стали большей провокацией, чем была бы отправка истребителей на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Североатлантический альянс не преследует цель смены политической власти в России
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru