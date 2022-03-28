Байден ответил, что не призывал к смене власти в России

Глава белого дома Джо Байден сообщил, что не призывал к смене власти в России, сообщает RT.

Конгрессмены осудили Байдена за высказывания в адрес Путина

«Нет», — ответил президент на соответствующий вопрос.

Напомним, в своей речи в Варшаве, посвященной ситуации вокруг Украины, Байден сообщил, что Путин «не может оставаться у власти». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент избирается гражданами, и не американскому лидеру Джо Байдену решать, кто будет руководить РФ.

Высказывания президента США Джо Байдена о лидере России Владимире Путине стали большей провокацией, чем была бы отправка истребителей на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Североатлантический альянс не преследует цель смены политической власти в России

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАДжо Байден
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