Байден отказался извиняться за бомбардировку Хиросимы
Президент США Джо Байден в ходе поездки в японскую Хиросиму не намерен извиняться за бомбардировку города атомным оружием. Об этом заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
«Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7», - сказал чиновник американской администрации.
Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Спустя четыре дня американская авиация сбросила бомбу на Нагасаки. Погибли более 210 тысяч человек.
В Минобороны РФ ранее заявили, что размещение ядерного оружия в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя рассказал, почему Москва согласилась на продление зерновой сделки
- Киссинджер назвал США и Китай главными угрозами миру
- Боррель предложил увеличить фонд военной помощи Украине
- Байден отказался извиняться за бомбардировку Хиросимы
- СМИ: в Одессе прогремела серия взрывов
- Пригожин сообщил о продвижении «Вагнера» в Артемовске на 260 метров
- ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
- В администрации Байдена не смогли сказать, началось ли наступление ВСУ
- В Донецке заявили о выравнивании ситуации на флангах Артемовска
- Белый дом: о новых санкциях против России будет объявлено на саммите G7 в Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru