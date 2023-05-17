Байден отказался извиняться за бомбардировку Хиросимы

«Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7», - сказал чиновник американской администрации.

Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Спустя четыре дня американская авиация сбросила бомбу на Нагасаки. Погибли более 210 тысяч человек.

В Минобороны РФ ранее заявили, что размещение ядерного оружия в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия НАТО, передает «Радиоточка НСН».

