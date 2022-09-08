Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $675 млн

Президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

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«Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», — цитирует РИА Новости американского министра обороны.

Киев получит от США военные внедорожники Humvee, противорадиолокационные ракеты HARM, 105-миллиметровые гаубицы, боеприпасы для артиллерии, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы и многое другое.

Глава Пентагона напомнил, что поставки стали «двадцатым по счету изъятием оборудования» из запасов США с августа прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаСША
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