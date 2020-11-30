Байден объявил о назначении Псаки пресс-секретарем Белого дома
Избранный президент США Джо Байден решил назначить пресс-секретарем своей администрации Дженнифер Псаки. Об этом сообщается в Twitter процедуры по передаче власти президенту.
Ранее Псаки работала помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям, в период с 2013 по 2015 год была представителем Госдепартамента при секретаре Джоне Керри.
Также Байден сообщил о назначении еще нескольких женщин, которые будут отвечать за коммуникации администрации нового президента. Заместитель менеджера предвыборной кампании Байдена Кейт Бедингфилд займет должность директора по коммуникациям Белого дома.
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