Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Анкары по НАТО
Американский президент Джо Байден пока не планирует вступать в контакт с лидером Турции Тайипом Эрдоганом на фоне озабоченностей Анкары вокруг расширения Североатлантического альянса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«На данный момент таких планов нет», — отметил он.
Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Анкары по НАТО
- Небензя не исключил экспорта украинского зерна в ЕС
- В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти
- В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву
- Боевики готовят провокацию в Сумской области
- МИД КНР: Пекин против попыток изолировать отдельные страны
- Кириенко сообщил, кто противостоит Москве в ходе спецоперации
- Канада обыграла Казахстан в матче ЧМ по хоккею
- Адвокат, добившийся реабилитации Николая II, умер в Москве
- Около трети компаний Германии ожидают ухудшения финположения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru