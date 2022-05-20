Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Анкары по НАТО

Американский президент Джо Байден пока не планирует вступать в контакт с лидером Турции Тайипом Эрдоганом на фоне озабоченностей Анкары вокруг расширения Североатлантического альянса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«На данный момент таких планов нет», — отметил он.

Ранее Турция выступила против присоединения скандинавских стран к НАТО. По данным СМИ, Анкара выдвинула ряд требований в обмен на свое согласие. Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, а также требует возвращения в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо Байден
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