Байден не смог произнести слово на форуме АТЭС

Это произошло на форуме бизнес-лидеров АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. «В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду», — заявил глава государства.

Сначала президент США попробовал прочитать слово, но запнулся на первом слоге. Среди собравшихся раздался смех.

Ранее Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

