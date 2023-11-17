Байден не смог произнести слово на форуме АТЭС
Американский лидер Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, сообщает РИА Новости.
Это произошло на форуме бизнес-лидеров АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. «В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду», — заявил глава государства.
Сначала президент США попробовал прочитать слово, но запнулся на первом слоге. Среди собравшихся раздался смех.
Ранее Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обрушение на руднике произошло в Забайкалье
- Байден не смог произнести слово на форуме АТЭС
- Госдеп: США и Китай обсуждают тему санкций против России
- Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии
- В Венесуэле заявили, что система «Мир» начала работу на территории всей страны
- СМИ: ставку льготной ипотеки хотят дифференцировать по регионам
- Армия Израиля: в «Аш-Шифе» найден вход в туннель и машина с оружием
- В Москву прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян
- В США не увидели проблем в том, что Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»
- Один человек погиб в автоаварии с маршруткой под Екатеринбургом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru