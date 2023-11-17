Байден не смог произнести слово на форуме АТЭС

Американский лидер Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, сообщает РИА Новости.

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Это произошло на форуме бизнес-лидеров АТЭС, который проходит в Сан-Франциско. «В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду», — заявил глава государства.

Сначала президент США попробовал прочитать слово, но запнулся на первом слоге. Среди собравшихся раздался смех.

Ранее Байден не смог самостоятельно надеть подаренную футболку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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