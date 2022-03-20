Байден не планирует поездку на Украину
20 марта 202216:32
В США заявили, что визит президента страны Джо Байдена на Украину в рамках его поездки в Европу не планируется.
Об этом сказала постпред США при ООН Линду Томас-Гринфилд, сообщает ТАСС.
Президент США на следующей неделе прилетит с визитом в Брюссель. Он примет участие в чрезвычайной встрече стран НАТО и саммите Евросоюза.
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20 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru