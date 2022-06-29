Байден назвал НАТО угрозой самому себе

Очередной конфуз случился с американским лидером Джо Байденом, сообщает телеканал «360».

Джо Байден перепутал женщину с мужчиной. Видео

Это произошло во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Президент США назвал НАТО угрозой самому себе. «Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — заявил Байден.

Однако после этого глава государства исправился и сказал, что вместе Североатлантический альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с юга».

Ранее Байден перепутал украинцев и иранцев, выступая с речью перед Конгрессом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОДжо Байден
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