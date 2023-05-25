Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса
О прогрессе на переговорах администрации Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга США есть прогресс, сообщил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.
По его словам, обе стороны согласны с тем, что наступление дефолта в стране ни к чему хорошему не приведет.
«У меня и спикера Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты», - рассказал американский лидер.
Байден подчеркнул, что обе стороны пришли к соглашению, что дефолта не будет.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт приведет к потере экономических достижений США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru