Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса

По его словам, обе стороны согласны с тем, что наступление дефолта в стране ни к чему хорошему не приведет.

«У меня и спикера Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты», - рассказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что обе стороны пришли к соглашению, что дефолта не будет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт приведет к потере экономических достижений США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

