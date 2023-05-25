Байден: на переговорах о повышении потолка госдолга США стороны достигли прогресса

О прогрессе на переговорах администрации Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга США есть прогресс, сообщил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

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По его словам, обе стороны согласны с тем, что наступление дефолта в стране ни к чему хорошему не приведет.

«У меня и спикера Маккарти было несколько продуктивных разговоров. И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты», - рассказал американский лидер.

Байден подчеркнул, что обе стороны пришли к соглашению, что дефолта не будет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что дефолт приведет к потере экономических достижений США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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