Байден может стать президентом благодаря голосованию по почте в Пенсильвании

Губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что еще более миллиона отправленных по почте бюллетеней не подсчитаны в штате, где пока лидирует действующий президент США Дональд Трамп.

Именно исход голосования в Пенсильвании может стать решающим, поскольку это один из крупнейших «колеблющихся» штатов. Как правило, голосование по почте предпочитают сторонники демократов. Пока Байден отстает от Трампа в Пенсильвании примерно на 680 тысяч голосов.

Вулф пообещал обеспечить честное голосование в штате. Он также заявил, что республиканцы устроили «атаку» на выборы и демократию в Пенсильвании.

Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. При этом, по его мнению, «группа людей» пытается лишить граждан США права на выражение своей воли. По словам республиканца, его противник Байден решил бороться с грядущей победой Трампа, затягивая подсчёт голосов для подтасовки результатов. Американский президент заявил, что в связи с этой ситуацией намерен обратиться в Верховный суд США.



