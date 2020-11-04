Байден может стать президентом благодаря голосованию по почте в Пенсильвании
Губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что еще более миллиона отправленных по почте бюллетеней не подсчитаны в штате, где пока лидирует действующий президент США Дональд Трамп.
Именно исход голосования в Пенсильвании может стать решающим, поскольку это один из крупнейших «колеблющихся» штатов. Как правило, голосование по почте предпочитают сторонники демократов. Пока Байден отстает от Трампа в Пенсильвании примерно на 680 тысяч голосов.
Вулф пообещал обеспечить честное голосование в штате. Он также заявил, что республиканцы устроили «атаку» на выборы и демократию в Пенсильвании.
Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах президента США. При этом, по его мнению, «группа людей» пытается лишить граждан США права на выражение своей воли. По словам республиканца, его противник Байден решил бороться с грядущей победой Трампа, затягивая подсчёт голосов для подтасовки результатов. Американский президент заявил, что в связи с этой ситуацией намерен обратиться в Верховный суд США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru