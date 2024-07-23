Байден излечился от симптомов коронавируса

Лечащий врач президента Байдена отметил, что в ближайшие дни за состоянием здоровья главы государства будет продолжаться наблюдение на предмет возможного возвращения симптомов болезни. О'Коннор добавил, что Байден продолжит выполнять свои президентские обязанности.

В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

