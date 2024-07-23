Байден излечился от симптомов коронавируса
Президент США Джо Байден полностью избавился от симптомов коронавируса, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.
По его словам, на протяжении всей болезни у Байдена не было зарегистрировано ни одного случая повышения температуры.
Лечащий врач президента Байдена отметил, что в ближайшие дни за состоянием здоровья главы государства будет продолжаться наблюдение на предмет возможного возвращения симптомов болезни. О'Коннор добавил, что Байден продолжит выполнять свои президентские обязанности.
В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru