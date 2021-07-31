Байден допустил введение новых COVID-ограничений в США

Введение в США новых ограничений в связи с пандемией коронавируса возможно, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден. Об этом глава государства заявил журналистам перед вылетом из Белого дома в штате Мэриленд.

«Вероятнее всего», — отметил Байден, отвечая на вопрос о введении «новых рекомендаций» с новыми ограничениями из-за COVID-19.

Кроме того, президент отметил, что накануне «был хороший день» — около миллиона человек сделали прививку.

«Я надеюсь, что люди начинают осознавать, как это важно», — добавил Байден.

