Байден: «Был сенатором 370 лет»

«Я действительно считаю, что мне удастся прийти к соглашению», — сказал глава государства. «Я был сенатором 370 лет – пошутил он - и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок», — отметил глава Белого дома. При этом Байден не стал утверждать, что компромисс будет найден до его визита в Европу.

На вопрос, являются ли нынешние переговоры самыми сложными в его карьере, президент США сказал, что это не так. «Я думаю, что запрет на штурмовое оружие было самой сложной сделкой, над которой я работал и преуспел», — отметил американский лидер.

Ранее в Конгресс США были внесены три проекта резолюции об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщила автор инициативы, член Палаты представителей, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен считает, что президента необходимо отстранить от власти, в том числе из-за миграционного кризиса на южной границе США, а также за «нарушение конституционного баланса» из-за «игнорирования» Байденом правил Верховного суда.

