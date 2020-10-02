Байден будет молиться о выздоровлении Трампа от коронавируса

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пожелал быстрого выздоровления своему сопернику на предстоящих выборах, действующему главе государства Дональду Трампу, заразившемуся коронавирусом.

Байден написал в своём Twitter, что вместе со своей супругой молится за здоровье и безопасность главы Белого дома, первой леди США Мелании Трамп, также заразившейся коронавирусом, и всей его семьи.

Ранее сегодня Дональд Трамп также через ссоцсети сообщил, что у него с женой диагностирован и подтверждён тестами коронавирус. По данным медиков, супруги чувствуют себя хорошо, во всяком случае, пока. Трамп остаётся в Белом доме и выполняет свои обязанности.

В ночь с понедельника на вторник состоялись очные теледебаты между Трампом и Байденом. Кандидаты появились на сцене актового зала университета «Кейз вестерн резерв» в Кливленде без масок. Трибуны для кандидатов были установлены на расстоянии нескольких метров друг от друга. Они также не пожали руки друг другу из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Мировые рынки отреагировали на заболевание Трампа снижением цены нефти и котировок. На валютном рынке доллар также начал терять позиции, хотя и не столь значительно. Как отмечает «Свободная пресса», возможно в дальнейшем может произойти более серьезный обвал. Для самого же Трампа COVID-19 стал «черным лебедем» в разгар избирательной кампании.

