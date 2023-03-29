Байден: Банковский кризис в США не закончился

Банковский кризис в Соединенных Штатах продолжается, но власти контролируют ситуацию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

Рухнувшие банки: грозит ли миру финансовый кризис?

По его словам, трудности в этом секторе экономики еще далеки до завершения. Как отметил глава Белого дома, власти предприняли эффективные шаги для стабилизации ситуации в банковском секторе.

Экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что России по нескольким причинам не грозит финансовый кризис из-за ситуации с банками в США.

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ФОТО: РИА Новости
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