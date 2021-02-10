Бахрейн одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Государственное управление в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн объявило о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что одобрение было получено в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), то есть без дополнительных клинических исследований на территории государства.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация «Спутник V» позволит защитить население Бахрейна. По его словам, «объединение усилий является ключом к победе над пандемией», отмечает МИР 24.

Бахрейн стал уже 24-й страной мира, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V». Ранее применение российского препарата одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане и Монголии.

