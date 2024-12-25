Azerbaijan Airlines приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика.

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Уточняется, что полёты в указанные российские города будут приостановлены до завершения расследования крушения самолёта компании близ города Актау в Казахстане.

«Мы скорбим вместе с семьями и близкими погибших пассажиров и членов экипажа... Их боль — это наша боль», - указали в компании.

Отмечается, что Azerbaijan Airlines продолжает выполнять полёты по остальным направлениям согласно штатному расписанию.

Самолёт Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане утром 25 декабря, на борту находились 67 человек, 32 их них доставили в больницы, сообщает RT.

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ФОТО: МЧС Казахстана
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