Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта и техники ВС Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в направлении Товузского района. Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.
«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении — опорный пункт роты», — цитирует представителя военного ведомства РИА Новости.
Даргяхлы добавил, что уничтожена «боевая техника вооруженных сил Армении», передает РЕН ТВ.
Вооруженные столкновения в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались в воскресенье, 12 июля, пишут «Известия». Погибшие есть и стой, и с другой стороны. Причиной напряженных отношений стал Нагорный Карабах, в 1988 году эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что не удивлен призыву ООН прекратить боевые действия на государственной границе, но последующих действий в виде ввода миротворческих сил, по его мнению, не будет.
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