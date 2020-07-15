Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта и техники ВС Армении

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении — опорный пункт роты», — цитирует представителя военного ведомства РИА Новости.

Даргяхлы добавил, что уничтожена «боевая техника вооруженных сил Армении», передает РЕН ТВ.

Вооруженные столкновения в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались в воскресенье, 12 июля, пишут «Известия». Погибшие есть и стой, и с другой стороны. Причиной напряженных отношений стал Нагорный Карабах, в 1988 году эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян в эфире НСН заявил, что не удивлен призыву ООН прекратить боевые действия на государственной границе, но последующих действий в виде ввода миротворческих сил, по его мнению, не будет.

