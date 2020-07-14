Армения известила о гибели ещё двух военных на границе с Азербайджаном

Двое младших сержантов вооружённых сил Армении получили смертельные ранения в результате обстрела с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении государственной границы. Об этом информирует министерство обороны республики. Ранее по данным ведомства, на границе погибли два офицера - майор и капитан.

Обострение обстановки на границе двух республик началось 12 июля. Минобороны Азербайджана сообщило о попытке армянской стороны атаковать позиции на товузском направлении с применением артиллерии. По данным Баку, в результате боестолкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, ещё четверо ранены. Среди погибших – генерал и полковник.

Со своей стороны Минобороны Армении обвинило подразделения вооружённых сил Азербайджана в попытке прорыва через границу. Азербайджанские военные утверждают, что уничтожили радиолокационную станцию, танк, бронетранспортер и "свыше 20 военнослужащих Армении только за последние сутки. Ереван не подтверждает такие потери..

Конфликт между двумя республиками длится уже больше трёх десятков лет после выхода из состава Азербайджанской СССР Нагорного Карабаха. Официальный Баку считает эту территорию оккупированной. В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о прекращении огня. На линии соприкосновения периодически вспыхивают конфликты.