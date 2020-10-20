Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон детально обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что российский лидер рассказал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию нагорнокарабахской проблемы.

Сообщается, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник, 20 октября.