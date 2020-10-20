Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон детально обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Там отметили, что российский лидер рассказал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта и скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию нагорнокарабахской проблемы.

Сообщается, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник, 20 октября.

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Между тем, большинство граждан России считает, что в карабахском конфликте Москва не должна отдавать предпочтение ни одной из противоборствующих сторон. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

На вопрос о том, какую позицию должна сейчас занимать Россия: поддерживать Азербайджан, поддерживать Армению или не поддерживать ни ту, ни другую сторону, 59% респондентов выбрали третий ответ. Из них 20% считают, что Баку и Ереван должны сами разрешить конфликт, а 6% уверены, что Москва должна пытаться примирить стороны.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир ПутинАзербайджанАрменияРоссияНагорный Карабах
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