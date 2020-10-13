Азербайджан заявил о соблюдении режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Армении, передает РИА Новости.
Глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что войска его страны не проводят наступлений и обстрелов и «полностью соблюдают режим гуманитарного перемирия».
Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники армянского происхождения, которые не числятся в составе армянской армии, что позволяет им занижать цифры потерь.
В сою очередь, посол Армении в России Вардан Тоганян выступил с аналогичным заявлением. По его словам, на стороне Баку в военных действиях в Нагорном Карабахе участвуют боевики, переброшенные Турцией из Сирии.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
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