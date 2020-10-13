Армения заявила о гибели свыше 5 тыс военных Азербайджана с начала конфликта
Армения заявила об уничтожении 521 единицы бронетехники и 173 беспилотников Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе, передает РИА Новости.
Также армянская сторона конфликта отчиталась об уничтожении 16 вертолетов, 18 самолетов, четырех тяжелых огнеметных систем.
По оценкам армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 5139 человек, из них 220 – за последние сутки, сообщает Газета.ру.
Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях с азербайджанскими ВС погибли 525 военных из армии обороны Карабаха, из них 45 – в минувший понедельник.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- В шенгенской зоне ЕС введут новую систему разрешений на въезд
- Армения заявила о гибели свыше 5 тыс военных Азербайджана с начала конфликта
- СМИ: Трое силовиков погибли во время контртеррористической операции в Грозном
- Титов предложил узаконить «кальянные клубы»
- Сергунина: на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» поступило уже 1,5 тысячи заявок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru