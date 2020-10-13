Армения заявила о гибели свыше 5 тыс военных Азербайджана с начала конфликта

По оценкам армянских властей, азербайджанские вооруженные силы потеряли убитыми 5139 человек, из них 220 – за последние сутки, сообщает Газета.ру.

Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях с азербайджанскими ВС погибли 525 военных из армии обороны Карабаха, из них 45 – в минувший понедельник.

Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

