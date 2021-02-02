Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня

Военные Армении нарушили режим прекращения огня в направлении Газахского района Нагорно-Карабахской республики. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

В Минобороны Армении в ответ на запрос издания сообщили, что информация Госпогранслужбы Азербайджана – это «абсолютная ложь». Сторона Азербайджана сообщила об обстреле Газахского района из пулеметов.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Обе стороны заявили об обстреле на линии соприкосновения. 10 ноября Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали трехстороннее соглашение о прекращении военных действий.



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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:АзербайджанАрменияОбстрелНагорный Карабах
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