Азербайджан заявил, что Армения обстреливает их позиции

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреливает позиции азербайджанских военнослужащих в нахичеванском направлении. По меньшей мере один человек ранен.

Армения разместила военных на границе с Азербайджаном

В свою очередь, Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС позиций азербайджанской армии в Нахичевани, пишет ФАН.

Ранее азербайджанские военные 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, сообщала RT. Позже азербайджанские военные задержали шесть солдат Армении при переходе границы.

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:КонфликтАрменияАзербайджан
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