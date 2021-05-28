Азербайджан заявил, что Армения обстреливает их позиции
Минобороны Азербайджана заявило, что Армения обстреливает позиции азербайджанских военнослужащих в нахичеванском направлении. По меньшей мере один человек ранен.
В свою очередь, Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС позиций азербайджанской армии в Нахичевани, пишет ФАН.
Ранее азербайджанские военные 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, сообщала RT. Позже азербайджанские военные задержали шесть солдат Армении при переходе границы.
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