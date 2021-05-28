Азербайджан заявил, что Армения обстреливает их позиции

В свою очередь, Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими ВС позиций азербайджанской армии в Нахичевани, пишет ФАН.

Ранее азербайджанские военные 12 мая попытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, сообщала RT. Позже азербайджанские военные задержали шесть солдат Армении при переходе границы.

