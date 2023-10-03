Азербайджан задержал спикера парламента Нагорного Карабаха
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала спикера парламента Нагорного Карабаха Давида Ишханяна, сообщило агентство АПА.
Также задержаны бывшие руководители непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. По информации агентства, все трое доставлены в Баку.
Генпрокуратура Азербайджана 30 сентября объявила о задержании советника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян на прошлой неделе подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. До конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru