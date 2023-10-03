Азербайджан задержал спикера парламента Нагорного Карабаха

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала спикера парламента Нагорного Карабаха Давида Ишханяна, сообщило агентство АПА.

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Также задержаны бывшие руководители непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян. По информации агентства, все трое доставлены в Баку.

Генпрокуратура Азербайджана 30 сентября объявила о задержании советника президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. Ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян на прошлой неделе подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. До конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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