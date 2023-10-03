МИД РФ: Россия продолжит помогать армянам Нагорного Карабаха

Россия оказывает помощь как покинувшим Нагорный Карабах гражданам, так и оставшимся в нём, говорится в заявлении МИД РФ.

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Отмечается, что объём и номенклатура помощи армянскому населению непризнанной республики определяется с учётом потребностей, которые были озвучены Ереваном.

В российском министерстве уточнили, что начиная с 20 сентября карабахцам доставили около 200 тонн гуманитарных грузов, также была организована медицинская эвакуация, продолжается работа российских военных медиков.

«Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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