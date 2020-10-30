Азербайджан сообщил о новых обстрелах в районе Карабаха
Министерство обороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
«Ряд населенных пунктов Азербайджана с утренних часов подвергается обстрелу. 30 октября с 07:35 территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу», - сказано в сообщении.
Минобороны отмечает, что Баку применяет ответные меры.
Днем ранее стало известно о том, что азербайджанские войска приближаются к городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и хотят захватить его.
ВС Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от Шуши, второго по величине карабахского города, расположенного в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта.
Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение Еревана и Баку о прекращении огня. Однако боевые действия на спорной территории продолжаются.
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