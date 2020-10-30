Азербайджан сообщил о новых обстрелах в районе Карабаха

Министерство обороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«Ряд населенных пунктов Азербайджана с утренних часов подвергается обстрелу. 30 октября с 07:35 территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу», - сказано в сообщении.

Минобороны отмечает, что Баку применяет ответные меры.

Днем ранее стало известно о том, что азербайджанские войска приближаются к городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и хотят захватить его.

ВС Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от Шуши, второго по величине карабахского города, расположенного в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта.

Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение Еревана и Баку о прекращении огня. Однако боевые действия на спорной территории продолжаются.

