НКР: Войска Азербайджана находятся в нескольких километрах от Шуши

Азербайджанские войска приближаются к городу Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и хотят захватить его. Об этом рассказал президент непризнанной республики Араик Арутюнян в своём видеообращении в Facebook.

По словам Арутюняна, ВС Азербайджана находятся максимум в пяти километрах от Шуши, второго по величине карабахского города, расположенного в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта.

«Сверхцель врага - захватить город. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом», — заявил президент НКР.

Арутюнян призвал «осознать момент» и направить все усилия на защиту Шуши. По мнению президента непризнанной республики, армия Карабаха должна в ближайшие несколько дней «внести перелом на фронте и наказать врага у ворот Шуши». Кроме того, Арутюнян отметил, что верит в победу.

Конфликт Армении и Азербайджана на Южном Кавказе обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение Еревана и Баку о прекращении огня. Однако боевые действия на спорной территории продолжаются.

