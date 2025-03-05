Азербайджан сообщил о намерении закрыть представительство Красного Креста в Баку

Азербайджан заявил о намерении закрыть представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в стране.

Соответствующее уведомление было направлено в комитет, сообщили местные СМИ со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью представительства Илаху Гусейнову.

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В данный момент представительство продолжает поддерживать контакт с властями, и процесс закрытия идет по согласованию с правительством Азербайджана.

При этом власти отмечают, что не прекращают сотрудничество с международными гуманитарными организациями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Красный КрестАзербайджан

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