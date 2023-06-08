Азербайджан перенес запланированные на 12 июня переговоры с Арменией

Запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана перенесена по просьбе Баку. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

«По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений отложен», - заявили дипломаты.

На встрече должны были присутствовать министры иностранных дел стран.

Отмечается, что о новых датах встречи будет сообщено позднее.