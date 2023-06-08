Азербайджан перенес запланированные на 12 июня переговоры с Арменией
8 июня 202313:41
Запланированная на 12 июня в Вашингтоне встреча глав МИД Армении и Азербайджана перенесена по просьбе Баку. Об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
«По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений отложен», - заявили дипломаты.
На встрече должны были присутствовать министры иностранных дел стран.
Отмечается, что о новых датах встречи будет сообщено позднее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: один человек погиб в Москве из-за пожара на газопроводе
- Патрушев заявил, что Украина предлагала России мир
- Социальные координаторы оказали пациентам больниц более 115 тысяч услуг
- Азербайджан перенес запланированные на 12 июня переговоры с Арменией
- Песков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области
- Губернатор: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе
- «Своевременно объявит»: Песков рассказал об участии Путина в президентских выборах
- Помилование россиянки Сапеги оценили в Кремле
- Песков: Подрыв аммиакопровода «Тольятти - Одесса» усложнил «зерновую сделку»
- Госдеп США назвал страны, поставляющие электронику и микрочипы в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru