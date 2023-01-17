Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

В декабре группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги. В Ереване это сочли провокацией.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то не исключено обращение Еревана в Совет безопасности ООН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

