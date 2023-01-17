Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Месроп Аракелян заявил, что Азербайджан перекрыл газоснабжение населенных пунктов Нагорного Карабаха. Его слова приводит агентство Armenpress.

По его словам, Азербайджан совершает действия, направленные на изгнание армян из региона.

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В декабре группа азербайджанцев перекрыла Лачинский коридор, по которому проходит единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги. В Ереване это сочли провокацией.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то не исключено обращение Еревана в Совет безопасности ООН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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