Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете в Карабахе

Ранее о том, что на участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян.

Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложным. По данным ведомства, все самолеты ВВС республики находятся в строю и в рабочем состоянии.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.

