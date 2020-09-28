Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете в Карабахе
Азербайджан опроверг сообщение Армении о том, что самолет ВВС республики был сбит в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее о том, что на участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян.
Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложным. По данным ведомства, все самолеты ВВС республики находятся в строю и в рабочем состоянии.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
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