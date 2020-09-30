Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса

Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.

Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.

Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.

