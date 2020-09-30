Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса
Армянские военные применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана.
Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались", - рассказали РИА Новости в военном ведомстве.
Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.
Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.
Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
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