Азербайджан назвал число погибших мирных жителей с начала конфликта в Карабахе
Число мирных граждан Азербайджана, погибших с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 61, ранены 282 человека, разрушены 1846 частных дома. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.
Там также отметили, что с 27 сентября ущерб нанесен также 90 многоэтажным жилым домам и 341 гражданскому объекту.
Ранее эвакуированные жители Карабаха рассказали телеканалу «360» о самолетах в небе и бомбежке.
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, что признание Карабаха прямо сейчас способно лишь обострить конфликт. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан откажется сесть за стол переговоров.
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