Азербайджан назвал число погибших мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

Число мирных граждан Азербайджана, погибших с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 61, ранены 282 человека, разрушены 1846 частных дома. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

«Война до победного». В Госдуме рассказали о последствиях признания Карабаха

Там также отметили, что с 27 сентября ущерб нанесен также 90 многоэтажным жилым домам и 341 гражданскому объекту.

Ранее эвакуированные жители Карабаха рассказали телеканалу «360» о самолетах в небе и бомбежке.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, что признание Карабаха прямо сейчас способно лишь обострить конфликт. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан откажется сесть за стол переговоров.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:АзербайджанПогибшиеНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры