Азербайджан назвал число погибших мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

Там также отметили, что с 27 сентября ущерб нанесен также 90 многоэтажным жилым домам и 341 гражданскому объекту.

Ранее эвакуированные жители Карабаха рассказали телеканалу «360» о самолетах в небе и бомбежке.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, что признание Карабаха прямо сейчас способно лишь обострить конфликт. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан откажется сесть за стол переговоров.







