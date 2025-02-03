Азербайджан начал антитеррористическую операцию на российской границе

Уточняется, что ключевыми целями операции стали выявление и пресечение каналов перевозки наркотиков, взрывчатых веществ и оружия, выявление и обезвреживание членов террористических организаций и транснациональных организованных преступных группировок, а также реализация решений по вопросам пограничного сотрудничества.

Ранее в Азербайджане ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями и планировавшую теракты на территории республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

