Азербайджан начал антитеррористическую операцию на российской границе
Азербайджан начал на российской границе антитеррористическую операцию «Граница-щит». Об этом сообщило агентство Azertag.
Уточняется, что ключевыми целями операции стали выявление и пресечение каналов перевозки наркотиков, взрывчатых веществ и оружия, выявление и обезвреживание членов террористических организаций и транснациональных организованных преступных группировок, а также реализация решений по вопросам пограничного сотрудничества.
Ранее в Азербайджане ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористическими организациями и планировавшую теракты на территории республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Чернышова назвала размер безопасной порции чипсов
- Азербайджан начал антитеррористическую операцию на российской границе
- ЦИК Белоруссии официально утвердил победу Лукашенко на президентских выборах
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино
- Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий
- Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины
- Телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва
- «Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем
- Теона Дольникова вошла в команду певицы Патрисии Каас во французском «Голосе»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru