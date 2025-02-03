В Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты группировку
Радикальная группировка, связанная с международными террористическими организациями и планировавшая тракты на территории Азербайджана, ликвидирована в республике. Об этом заявили в Службе государственной безопасности и министерстве внутренних дел страны.
По данным спецслужб, ранее осужденный за участие в террористической группировке Гадир Гаджиев вошел в преступную связь с несколькими жителями Гусарского района. Злоумышленники вели подготовку к терактам на территории района, создавали подземные укрытия в лесном массиве и прятали в них боеприпасы, взрывчатку, технические приспособления.
Азербайджанские силовики провели операцию в городе Гусар, в ходе которой один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление спецназу. Он ранил одного силовика, бросив две ручные гранаты. Злоумышленника обезвредили. Кроме того, в лесистой местности близ села Джибир были проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия, силовики нашли тайные укрытия радикалов и места хранения оружия. Четыре члена незаконного вооруженного формирования применили взрывчатку и оказали вооруженное сопротивление, они, в том числе Гаджиев, были ликвидированы.
Также силовики установили, что один из членов группировки скрывался на ферме у села Хил, еще двое — в самом населенном пункте. Их обезвредили при оказании вооруженного сопротивления правоохранителям.
Между тем ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, где гражданин государства Центральной Азии планировал подорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73
- В Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты группировку
- Уголовное дело возбуждено после взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
- СМИ: Один человек погиб из-за взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
- Над Каспийским морем сбили украинский дрон
- Трамп назвал «безумцами» руководителей USAID
- В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений
- В Мариуполе утвердили новые флаг и герб города
- Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на регион
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru