В Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты группировку

Радикальная группировка, связанная с международными террористическими организациями и планировавшая тракты на территории Азербайджана, ликвидирована в республике. Об этом заявили в Службе государственной безопасности и министерстве внутренних дел страны.

По данным спецслужб, ранее осужденный за участие в террористической группировке Гадир Гаджиев вошел в преступную связь с несколькими жителями Гусарского района. Злоумышленники вели подготовку к терактам на территории района, создавали подземные укрытия в лесном массиве и прятали в них боеприпасы, взрывчатку, технические приспособления.

Азербайджанские силовики провели операцию в городе Гусар, в ходе которой один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление спецназу. Он ранил одного силовика, бросив две ручные гранаты. Злоумышленника обезвредили. Кроме того, в лесистой местности близ села Джибир были проведены оперативно-розыскные и следственные мероприятия, силовики нашли тайные укрытия радикалов и места хранения оружия. Четыре члена незаконного вооруженного формирования применили взрывчатку и оказали вооруженное сопротивление, они, в том числе Гаджиев, были ликвидированы.

Также силовики установили, что один из членов группировки скрывался на ферме у села Хил, еще двое — в самом населенном пункте. Их обезвредили при оказании вооруженного сопротивления правоохранителям.

Между тем ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, где гражданин государства Центральной Азии планировал подорвать электричку Кисловодск — Минеральные Воды, пишет «Свободная пресса».

