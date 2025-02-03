AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенное время с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявила авиакомпания.
В AZAL уточнили, что такое решение принято в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью.
Компания уточнила, что пассажиры, которые приобрели билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.
Ранее израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке выполнения всех рейсов в Москву до конца зимнего расписания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru