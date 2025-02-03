AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенное время с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявила авиакомпания.

В AZAL уточнили, что такое решение принято в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью.