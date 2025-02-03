AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает полеты по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенное время с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявила авиакомпания.

В AZAL уточнили, что такое решение принято в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью.

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Компания уточнила, что пассажиры, которые приобрели билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.

Ранее израильская авиакомпания El Al объявила о приостановке выполнения всех рейсов в Москву до конца зимнего расписания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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