Автономия через Москву. Услышит ли Приднестровье Додона?

«Конфликт на Днестре утих благодаря России. Спасибо миротворческой операции, которая не дала этому конфликту приобрести совершенно нечеловеческие масштабы. Потому что вслед за Приднестровьем могла уйти и Гагаузия. Что касается сегодняшних взаимоотношений правого и левого берега, важно понимать одно: у людей, где бы они ни проживали, давно стерлась эта искусственная фломастерная граница между двумя берегами Днестра. Конфликт, который разыгрывают политики, находится в совсем другой плоскости. Не в общественно-народной, а сугубо политической, чтобы на конфликте или его улаживании зарабатывать какие-то барыши. Что касается заявления Додона. Я не думаю, что он пользуется каким-то авторитетом на левом берегу Днестра. Если эти предложения согласованы с Москвой, то будущее у них есть. Если это личные хотелки Додона, то никаких перспектив нет», - сказал эксперт.

Ранее Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию решения приднестровской проблемы, и Молдавия станет первой постсоветской страной, которая преодолеет замороженный конфликт.

