Автомобилист сбил медведя возле здания Пентагона в США
Медведь стал жертвой ДТП, которое произошло в штате Виргиния (США) возле здания Пентагона. Об этом пишут «Известия».
Сбивший животное мужчина сам обратился в полицию и рассказал о произошедшем. По его словам, остановиться он не смог из-за плохого самочувствия.
Отмечается, что попавший под колёса автомобиля медведь пытался перебежать оживлённую дорогу. В результате ДТП он погиб. При этом водителю никаких обвинений предъявлено не было.
Ранее в Приморье амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru