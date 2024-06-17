Автомобилист сбил медведя возле здания Пентагона в США

Медведь стал жертвой ДТП, которое произошло в штате Виргиния (США) возле здания Пентагона. Об этом пишут «Известия».

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Сбивший животное мужчина сам обратился в полицию и рассказал о произошедшем. По его словам, остановиться он не смог из-за плохого самочувствия.

Отмечается, что попавший под колёса автомобиля медведь пытался перебежать оживлённую дорогу. В результате ДТП он погиб. При этом водителю никаких обвинений предъявлено не было.

Ранее в Приморье амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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