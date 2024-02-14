The Guardian: белые медведи в Канаде оказались под угрозой вымирания

Исследовали выяснили, что хищники не могут охотиться на тюленей с прежней эффективностью. Причиной названо увеличение продолжительности периодов, когда водоем не покрыт льдом.

Ученые указали на стремительное повышение температуры в Арктике. В связи с этим белые медведи пытаются разнообразить рацион и начинают есть грызунов и чаек.

По данным Bloomberg, 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, отмечает «Радиоточка НСН».

