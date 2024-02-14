The Guardian: белые медведи в Канаде оказались под угрозой вымирания

Обитающие в районе залива Гудзон в Канаде белые медведи могут погибнуть из-за потепления в Арктике, пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад американских ученых.

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Исследовали выяснили, что хищники не могут охотиться на тюленей с прежней эффективностью. Причиной названо увеличение продолжительности периодов, когда водоем не покрыт льдом.

Ученые указали на стремительное повышение температуры в Арктике. В связи с этим белые медведи пытаются разнообразить рацион и начинают есть грызунов и чаек.

По данным Bloomberg, 2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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