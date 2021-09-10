Автомобили из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе
Машины из картины «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе. В Австралии на торги выставлены 13 авто.
После съёмок фильма техника со всем бутафорским вооружением хранилась на стоянке автохлама. Например, потенциальные покупатели могут купить грузовик Doof Dragon с множеством динамиков, а еще приобрести внедорожник главного антагониста фильма Несмертного Джо.
Примечательно, что купить можно только всю коллекцию автомобилей. По отдельности приобрести машины нельзя. Начальная цена пока не называется.
Ранее цифровые копии шести картин Эрмитажа проданы за полмиллиона долларов на маркетплейсе Binance.
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